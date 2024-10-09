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Соцсеть Х вернулась в Бразилию после 39 дней блокировки

Руководство социальной сети X объявило о возвращении в Бразилию после 39 дней блокировки.
Дарина Криц 2024-10-09 03:14:11
© Фото: Omar Marques Keystone Press Agency Globallookpress

В Бразилии снова начала работать социальная сеть Х (ранее Twitter), которую прежде там заблокировали.

В общей сложности период блокировки длился 39 дней. О возобновлении работы в этой южноамериканской стране сообщило руководство Х, отметив, что предоставление гражданам Бразилии доступа к социальной сети было первоочередной задачей.

«X с гордостью возвращается в Бразилию. Предоставление десяткам миллионов бразильцев доступа к нашей незаменимой платформе имело первостепенное значение на протяжении всего этого процесса», - цитирует Life заявление компании.

Накануне бразильский Верховный суд отменил блокировку на деятельность этой американской компании в стране. До этого соцсеть Х выполнила все предъявленные к ней требования для возобновления работы.

Напомним, летом этого года в Бразилии запретили работу Х и наложили штраф в размере почти девяти тысяч долларов за ее использование. Верховный федеральный суд постановил заблокировать социальную сеть, а нарушителей обязал ежедневно платить 50 тысяч реалов (эквивалентно более 8,9 тысячи долларов США).

#в стране и мире #Бразилия #отмена блокировки #Х (Twitter) #соцсеть х
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