Востоковед заявила, что Ближний Восток может лишиться памятников истории

Многие памятники истории и архитектуры на Ближнем Востоке из-за военных операций и обстрелов находятся на грани полного уничтожения. Журналист и русскоязычный востоковед Анхар Кочнева рассказала «Звезде», что таким образом в Газе исчезли сотни объектов культуры, среди которых и раннехристианские монастыри.

Находясь на одном из пострадавших бейрутских кладбищ, она сообщила, что в гробнице захоронен один из губернаторов этого города.

«То, что мы видим сейчас, - это, в том числе, захоронения XVI века. То есть весь османский период здесь хоронили людей. И, в частности, вот за нами - это могила, гробница одного из губернаторов Бейрута. В 2006 году Израиль разбомбил, насколько мне известно, как минимум три исторических крепости крестоносцев. Вызывает очень большое опасение судьба памятников истории и архитектуры, потому что в Газе уничтожено более 200 объектов культуры, в том числе христианские монастыри V века», - отметила востоковед Кочнева.

После прямого попадания ракет в израильском Кирьят-Бьялике тоже получили повреждения некоторые захоронения. Во время взаимных обстрелов пострадало и старейшее мусульманское кладбище в районе Аль-Башура в самом центре Бейрута.

Немногим ранее «Звезда» показала кадры, на которых готовящиеся к эвакуации из Ливана турецкие граждане собрались у КПП на въезде в порт Бейрута.

Их документы проверяют в здании выставочного центра, и с каждой минутой таких людей становится все больше. Граждан пропускают в зал небольшими группами.