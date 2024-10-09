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Востоковед заявила, что Ближний Восток может лишиться памятников истории

Востоковед и журналист Кочнева обеспокоена сохранностью памятников истории и архитектуры на фоне ливано-израильских обстрелов.
Марина Крижановская Андрей Лазарев 2024-10-09 23:50:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Многие памятники истории и архитектуры на Ближнем Востоке из-за военных операций и обстрелов находятся на грани полного уничтожения. Журналист и русскоязычный востоковед Анхар Кочнева рассказала «Звезде», что таким образом в Газе исчезли сотни объектов культуры, среди которых и раннехристианские монастыри.

Находясь на одном из пострадавших бейрутских кладбищ, она сообщила, что в гробнице захоронен один из губернаторов этого города.

«То, что мы видим сейчас, - это, в том числе, захоронения XVI века. То есть весь османский период здесь хоронили людей. И, в частности, вот за нами - это могила, гробница одного из губернаторов Бейрута. В 2006 году Израиль разбомбил, насколько мне известно, как минимум три исторических крепости крестоносцев. Вызывает очень большое опасение судьба памятников истории и архитектуры, потому что в Газе уничтожено более 200 объектов культуры, в том числе христианские монастыри V века», - отметила востоковед Кочнева.

После прямого попадания ракет в израильском Кирьят-Бьялике тоже получили повреждения некоторые захоронения. Во время взаимных обстрелов пострадало и старейшее мусульманское кладбище в районе Аль-Башура в самом центре Бейрута.

Немногим ранее «Звезда» показала кадры, на которых готовящиеся к эвакуации из Ливана турецкие граждане собрались у КПП на въезде в порт Бейрута.

Их документы проверяют в здании выставочного центра, и с каждой минутой таких людей становится все больше. Граждан пропускают в зал небольшими группами.

#в стране и мире #Израиль #ливан #востоковед #памятники истории и архитектуры
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