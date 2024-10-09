Тысячи граждан Турции собрались в порту Бейрута для эвакуации из Ливана

Сотни турецких граждан собрались у КПП на въезде в порт Бейрута, готовясь к эвакуации из Ливана. Видеозапись с места события опубликовала «Звезда».

На кадрах видно, как люди с огромным количеством чемоданов готовятся к эвакуации из республики, территория которой регулярно подвергается обстрелам со стороны Армии обороны Израиля.

«Мы очень рады, что правительство Турции организовало такой рейс, потому что это бесплатно и организованно. Люди не мечутся в поисках выхода, не тратят огромные деньги», - рассказал турок корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву.

Напомним, что во вторник, 8 октября, Анкара объявила о проведении эвакуации своих граждан с территории Ливана из порта Бейрут. Для этого из порта Мейрин отправили два военных корабля ВМС республики, на борту которых также будет гуманитарный груз. По данным СМИ, в Ливане проживают 14 тысяч граждан Турции, у некоторых из них имеется двойное гражданство.