В России стал развиваться нелегальный рынок такси в соцсетях

«Бомбилы» из 90-ых возвращаются на российский рынок такси. Раньше их ловили на дорогах, теперь с помощью смартфона. Пассажиры и водители находят друг друга в так называемой «серой зоне» - через группы и чаты в соцсетях и мессенджерах.

«Количество пользователей этих чатов и соцсетей перевалило за 10 миллионов. Ежесуточно сотни тысяч поездок совершается через вот эти вещи, о которых не знает никто - ни агрегатор, ни государство. Водителей становится меньше, мы по регионам потеряли от 30 до 50% водителей. И, соответственно, это мгновенный рост цен, это увеличенное время ожидания. Ситуация будет ухудшаться, это однозначно, если ничего в регулировании не изменится», - рассказал директор сервиса заказов такси Максим Шушарин.

Одна из причин роста серого рынка такси - ужесточения требований к водителям.

«Год назад были введены значительные требования, связанные, например и с необходимостью сдачи экзамена на знание города. В этом году с 1 сентября появились требования, что такси должно иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков», - сказал член общественного совета при Министерстве транспорта Кирилл Янков.

Оформление полиса платное, его отсутствие грозит крупными штрафами. Кроме того, новый полис - не единственное, к чему обязывает закон.

«Надо понимать то, что 98%-100% услуг такси в России, за пределами московской агломерации - это частник на личном автомобиле. Что предъявляет закон в обязательное требование: этот частник должен утром должен куда-то поехать пройти медосмотр, дальше он должен где-то пройти техосмотр, а в некоторых субъектах РФ он должен перекрасить - внимание - автомобиль в желтый цвет. То есть, вот эти правила они в принципе и объективно не выполнимы для этого частника», - объяснил директор сервиса заказов такси Максим Шушарин.

Но требования к водителям из года в год ужесточаются, в первую очередь, ради защиты интересов пассажиров и их безопасности. Благодаря полису ОСГОП, выплата за причинение вреда здоровью при перевозке стала гораздо выше, чем ранее - до 2 миллионов рублей. Однако заметят ли пассажиры улучшение качества обслуживания - вопрос спорный. К тому же россиянам из-за роста цен на такси тоже стало выгоднее пользоваться неофициальными сервисами.

Из-за роста теневого рынка такси пострадают не только непосредственные участники перевозок. Остановить бегство таксистов в серую зону предлагает Государственная Дума - с помощью послаблений и внесения поправок в действующий закон.

«Безопасность, цены, налоги. Вот три проблемы, которые обсуждались на наших слушаниях Госдумы, и поправки по этим трем темам готовятся для внесения в закон о такси. Мы обсуждаем как раз возможность допустить техосмотр делать самому водителю, без спецслужбы. То же самое - есть современное средство электронное, позволяет человеку проходит медосмотр самостоятельно», - рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Если поправки будут внесены, есть шанс, что часть водителей вернется к агрегаторам. А пока пассажирам приходится решать - стоит ли экономить в ущерб безопасности.

Ранее в Госдуме заявили, что почти миллион таксистов работают вне закона. В реестре водителей, который появился в прошлом году, зарегистрировались только треть водителей.