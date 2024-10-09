Россия передала ОЗХО данные расследования о применении Киевом химоружия

Российская Федерация передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты расследования случаев применения химического оружия Украиной. Постоянный представитель России при ОЗХО и российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что РФ просит максимально серьезно отнестись к этой информации.

«Передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в Техсекретариат», - цитирует РИА Новости Тарабрина.

Он отметил, что российская сторона регулярно информирует Организацию по запрещению химического оружия о фактах применения Киевом химического оружия.

Постпред РФ при ОЗХО добавил, что поступающая с мест информация о готовящихся масштабных провокациях на Украине с применением токсичных химикатов вызывает серьезную озабоченность.

Ранее начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что украинские боевики применили в Судже химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, ВСУ применили 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, при этом пострадали более 20 человек.