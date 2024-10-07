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Кириллов: ВСУ применили в Судже химоружие под видом дымовых снарядов

Боевики применили 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, пострадали более 20 человек.
2024-10-07 10:02:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Украинские военные использовали химическое оружие в Судже в Курской области под видом дымовых снарядов 11 августа. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, ВСУ применили 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате этой атаки пострадали свыше 20 человек. Анализ отобранных проб провела лаборатория 27 Научного центра Минобороны России, которая аккредитована ОЗХО (Организацией по запрещению химического оружия).

«Причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия. При этом металлохлоридная смесь являлась лишь средством маскировки», - объяснил Кириллов.

Он обратил внимание на то, что металлохлоридная смесь, в сущности, являлась лишь средством маскировки.

Кроме того, начальник войск РХБЗ обратил внимание, что указанные боеприпасы в количестве 3 800 штук были поставлены Украине в сентябре прошлого года в рамках пакета военной помощи.

В ходе брифинга Кириллов отметил, что российские военные нашли в районе Авдеевки украинскую химическую лабораторию. Она предназначалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #РХБЗ #Минобороны РФ #игорь кириллов #Суджа
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