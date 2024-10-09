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Сестра убитых девочек в Тольятти рассказала о случившемся

Девушка поделилась, что не верит, что убийство совершила ее 13-летняя сестра.
Игнат Далакян 2024-10-09 19:29:33
© Фото: su_skr63, Telegram

Сестра подозреваемой в убийстве девочек в Тольятти рассказала детали случившегося. Девушка поделилась с RT, что тела детей обнаружили на утепленном балконе, где они любили играть.

По словам 18-летней Дианы, погибшие девочки ее сестры, одной было два года, другой - пять лет. Всего в семье было пять детей, у них одна мать, но разные отцы.

Девушка поделилась, что не верит, что убийство могла совершить подозреваемая. По ее словам, стиль переписки с признанием был не ей несвойственен.

Когда начался поиск ее сестры, она отвечала на все с посылом: «Я на улице. А что?». На вопрос, что случилось, она написала «Ха-ха-ха, это я». Диана отметила, что это все не было похоже на ее сестру.

Она также исключила чувство ревности подозреваемой к сестрам.

«Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять - идет гулять», - рассказала девушка.

Кроме того, она исключила версию, что трагедия могла произойти из-за конфликта матери с сожителем.

Ранее в квартире одной из тольяттинских многоэтажек нашли убитыми двух девочек двух и пяти лет. На телах были зафиксированы множественные ножевые ранения.

#в стране и мире #убийство #Трагедия #Девочки #Тольятти
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