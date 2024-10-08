В Тольятти нашли тела двух убитых девочек двух и пяти лет

В Тольятти убили двух малолетних девочек двух и пяти лет. Следственное управление СК России по Самарской области сообщило, что тела девочек нашли в одной из квартир многоэтажки в Комсомольском районе города на улице Лизы Чайкиной. На шее и туловище у них обнаружили множественные ножевые ранения.

«Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», - указали в региональном СК.

Центральный межрайонный следственный отдел города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело, дело расследуют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК России (убийство двух лиц, малолетнего).

На месте ЧП работают криминалисты и следователи. Они осматривают квартиру, устанавливают причастных к совершению преступления лиц.