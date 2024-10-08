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В Тольятти нашли тела двух убитых девочек двух и пяти лет

В одной из тольяттинских многоэтажек нашли убитыми двух малолетних девочек, на телах которых были множественные ножевые ранения.
Дарина Криц 2024-10-08 23:35:05
© Фото: СУ СК России по Самарской области © Видео: СУ СК России по Самарской области

В Тольятти убили двух малолетних девочек двух и пяти лет. Следственное управление СК России по Самарской области сообщило, что тела девочек нашли в одной из квартир многоэтажки в Комсомольском районе города на улице Лизы Чайкиной. На шее и туловище у них обнаружили множественные ножевые ранения.

«Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти - множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», - указали в региональном СК.

Центральный межрайонный следственный отдел города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело, дело расследуют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК России (убийство двух лиц, малолетнего).

На месте ЧП работают криминалисты и следователи. Они осматривают квартиру, устанавливают причастных к совершению преступления лиц.

#в стране и мире #Самарская область #СК РФ #Уголовное дело #Тольятти #убийство детей
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