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Назван самый страшный фильм в истории кино

В топ-10 лучших хорроров, по версии экспертов Variety, не вошли ленты XXI века.
Игнат Далакян 2024-10-09 18:58:51
© Фото: Vince Talotta/ZUMAPRESS/Globallookpress

Кинокритики составили рейтинг самых страшных фильмов в истории кинематографа. Список представили эксперты американского еженедельника Variety.

Как пишет «360», на первом месте оказался хоррор «Техасская резня бензопилой». Второе место занял фильм ужасов «Изгоняющий дьявола». На третьем месте оказался «Психо» режиссера Альфреда Хичкока.

Среди лучших 10 фильмов ужасов нет ни одной картины XXI века. Лучшим представителем жанра, снятым после 2000 года, стал фильм «Прочь» Джордана Пила. Он вышел на экраны в 2017 году.

Ранее международный фестиваль зрительского кино прошел в Сочи. В конкурсной программе «КиноБраво» участвовало 12 фильмов. Всего на фестивале свои фильмы представили 20 стран. Среди них те, кто входит в БРИКС, - это Индия, Китай, Бразилия, Иран.

#в стране и мире #Кино #фильмы #кинематограф #ужасы #кинокритики #критики #Техасская резня бензопилой
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