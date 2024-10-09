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Расчет ОТРК «Искандер-М» поразил ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Удары наших ракетчиков уничтожили многофункциональную РЛС AN/MPQ-65, кабину боевого управления AN/MSQ-104, пусковую установку и личный состав противника.
2024-10-09 18:48:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Переданный Украине ЗРК Patriot поражен расчетом ОТРК «Искандер-М» в Днепропетровской области. Об этом сообщает МО РФ. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что ракетные удары нанесены по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка. 

Результатом точных ударов стало уничтожение многофункциональной радиолокационной станции АN/MPQ-65, кабины боевого управления AN/MSQ-104, пусковой установки ЗРК Patriot, а также личного состава зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. 

Также сообщается, что еще одна пусковая установка ЗРК Patriot получила сильные повреждения. 

Ранее сообщалось, что расчет «Искандера» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Патриот #ЗРК #спецоперация #уничтожение #Днепропетровская область
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