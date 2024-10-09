Расчет ОТРК «Искандер-М» поразил ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Переданный Украине ЗРК Patriot поражен расчетом ОТРК «Искандер-М» в Днепропетровской области. Об этом сообщает МО РФ.

Российское оборонное ведомство сообщило, что ракетные удары нанесены по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Пашена Балка.

Результатом точных ударов стало уничтожение многофункциональной радиолокационной станции АN/MPQ-65, кабины боевого управления AN/MSQ-104, пусковой установки ЗРК Patriot, а также личного состава зенитно-ракетного дивизиона ВСУ.

Также сообщается, что еще одна пусковая установка ЗРК Patriot получила сильные повреждения.

Ранее сообщалось, что расчет «Искандера» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.