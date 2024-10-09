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Румыния уведомила Россию о закрытии консульства в Ростове-на-Дону

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября, сообщила Мария Захарова.
Игнат Далакян 2024-10-09 16:28:53
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Румыния официально уведомила Российскую Федерацию о прекращении деятельности консульства в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге.

«Получено официальное уведомление, согласно которому Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», - отметила она.

Такой шаг со стороны Бухареста, как сообщила дипломат, обусловлен решением России «денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения». А эта мера, в свою очередь, была принята в декабре 2023 года в ответ на недружественные действия румынских властей.

Ранее в Румынии напали на переводчицу у посольства США в Бухаресте. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что она говорила на русском языке.

#в стране и мире #Мария Захарова #Ростов-на-Дону #МИД РФ #Румыния #консульство
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