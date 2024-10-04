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В Румынии напали на переводчицу из-за русской речи у посольства США

Неизвестный человек закричал, что на румынской земле нельзя говорить по-русски, рассказала она.
Владимир Рубанов 2024-10-04 00:27:45
© Фото: Cristian Cristel XinHua, Global Look Press

Житель Румынии напал на переводчицу в районе посольства США в Бухаресте. Светлана К. рассказала RT, что неизвестный человек накинулся на нее из-за того, что она говорила по-русски.

По словам Светланы, она вместе с клиенткой из Киева пришла в посольство, чтобы получить визу. Ожидая своей очереди, они разговаривали по-русски о Румынии. Внезапно сзади раздался громкий и злобный крик мужчины.

Крупный, накачанный человек закричал, что на румынской земле нельзя говорить по-русски, рассказала она. Светлана испугалась, что он может напасть на них, и попросила помощи у вооруженных жандармов.

Румыния поддерживает Киев в противостоянии с Россией. Ранее сообщалось, что украинские летчики начали в этой стране обучаться управлять истребителями F-16.

#сша #русский язык #Румыния #посольство #жандармы #переводчик
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