В Румынии напали на переводчицу из-за русской речи у посольства США

Житель Румынии напал на переводчицу в районе посольства США в Бухаресте. Светлана К. рассказала RT, что неизвестный человек накинулся на нее из-за того, что она говорила по-русски.

По словам Светланы, она вместе с клиенткой из Киева пришла в посольство, чтобы получить визу. Ожидая своей очереди, они разговаривали по-русски о Румынии. Внезапно сзади раздался громкий и злобный крик мужчины.

Крупный, накачанный человек закричал, что на румынской земле нельзя говорить по-русски, рассказала она. Светлана испугалась, что он может напасть на них, и попросила помощи у вооруженных жандармов.

Румыния поддерживает Киев в противостоянии с Россией. Ранее сообщалось, что украинские летчики начали в этой стране обучаться управлять истребителями F-16.