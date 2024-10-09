Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Покровского в Курской области. Населенный пункт, расположенный в Суджанском районе, был взят под контроль подразделениями Воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Север».

Во время продвижения наши бойцы взяли штурмом украинские опорные пункты. При доразведке позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства ВСУ.

«Штурмовые действия начались сразу после артиллерийской подготовки. Подавив огневые точки, десантники зашли на опорный пункт ВСУ и с ходу овладели им», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Увидев десантников, боевики киевских формирований в панике бежали, бросив свои позиции, вещи и документы. Как утверждает командир роты отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, в освобождении населенного пункта принимали участие штурмовые группы на БМП-2.

Ранее Минобороны в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области сообщило, что наши войска взяли под контроль два населенных пункта - Новую Сорочину и Покровский. Они были освобождены подразделениями группировки войск «Север».

Также ведомство регулярно отчитывается о тяжелых потерях украинской стороны на Курском направлении. С начала боев в граничащем с Украиной регионе ВСУ потеряли свыше 21 350 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.