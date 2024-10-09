Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Курской области - ими стали Новая Сорочина и Покровский.

Населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки войск «Север».

«Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили около сотни человек.

В оборонном ведомстве назвали потери противника с начала боев в Курской области. По данным Минобороны, ВСУ за этот период времени потеряли на Курском направлении свыше 21 350 человек.

Помимо живой силы, враг лишился 136 танков, 66 БМП, 98 БТР, 891 боевой бронированной машины. Также ВСУ потеряли 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 45 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.