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ФСБ предотвратила теракт в здании УМВД по Смоленской области

По данным следствия, злоумышленник попытался пронести в здание взрывное устройство.
Алексей Курильченко 2024-10-09 16:23:16
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили попытку совершения теракта в административном здании управления МВД по Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как сообщили правоохранители, злоумышленник попытался пронести в здание самодельное взрывное устройство, замаскировав его под папку с документами. В ходе задержания преступник пострадал, также двое полицейских получили контузию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Теракт». Установлено, что подозреваемый - 30-летний житель Тверской области. На месте происшествия работают взрывотехники. Пострадавшие правоохранители доставлены в медучреждения.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в Ингушетии. В Магасе и Назрани силовики поймали семерых местных жителей, готовивших нападения на полицейских и диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.

 

 

#Теракт #Смоленская область #ФСБ РФ
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