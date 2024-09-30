ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

В Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили серию терактов и диверсий. В Магасе и Назрани силовики поймали семерых местных жителей, готовивших нападения на полицейских и диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.

Еще один преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

При обыске у злоумышленников силовики нашли гранатомет, патроны, самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат, инструкции по сборке зажигательных и взрывных устройств, а также наставления по ведению боевых действий.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.