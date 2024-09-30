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ФСБ предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии

Один из подозреваемых оказал сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения.
Сергей Лебедев 2024-09-30 09:52:18
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили серию терактов и диверсий. В Магасе и Назрани силовики поймали семерых местных жителей, готовивших нападения на полицейских и диверсии на объектах энергетической инфраструктуры.

Еще один преступник оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

При обыске у злоумышленников силовики нашли гранатомет, патроны, самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат, инструкции по сборке зажигательных и взрывных устройств, а также наставления по ведению боевых действий.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

#Теракт #ФСБ #ликвидация #Диверсия #Задержание #ингушетия
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