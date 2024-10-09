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Путин вручил Лукашенко орден Андрея Первозванного

Награждение белорусского лидера высшей государственной наградой Российской Федерации состоялось в Кремле.
Алексей Курильченко 2024-10-09 15:14:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил своего коллегу, президента Белоруссии Александра Лукашенко, орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Кремле. Награда белорусскому лидеру вручена за вклад в развитие союзничества двух стран и в развитие Союзного государства.

«Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные и международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые у нас сложились за эти многие годы совместной работы. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество», - заявил Путин.

В своей речи Лукашенко отметил тесные и дружеские отношения между двумя странами, а также между двумя президентами. Он отметил, что эта награда является признанием заслуг всего белорусского народа.

Отметим, что среди лидеров других стран орденом Андрея Первозванного ранее награждались президент КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Лукашенко стал 26-м обладателем ордена.

#белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #орден Андрея Первозванного
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