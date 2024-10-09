Российские FPV-дроны настигли бронемашины ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России показало видео с уничтожением FPV-дронами двух боевых бронированных машин ВСУ в Харьковской области.

В ролике демонстрируются кадры, которые оператор видит во время полета в реальном времени. Показано от первого лица, как дрон летит на машину ВСУ, которая едет по дороге.

Камера другого беспилотника также зафиксировала с другого ракурса, как FPV-дрон наносит удар. В момент поражения происходит детонация, машина начинает гореть.

В описании к видео сказано, что машины удалось обнаружить благодаря разведке группировки войск «Север». Уничтожение обнаруженных целей подтвердили средства объективного контроля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.