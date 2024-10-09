В экоцентре показали созданные из вторсырья сумки, кружки и ручки

Участники Российского экологического форума, который проходит в Подмосковье, обсудили результаты пяти лет «мусорной реформы». За это время объемы обработки выросли более чем в пять раз. Выше стал и процент утилизации.

План на следующие 5 лет - нацпроект «Экология». По поручению президента РФ Владимира Путина на него направят не менее 600 миллиардов рублей. И за это время предполагается перевести страну на стопроцентную сортировку отходов. А объемы мусора, который едет на полигоны, планируют снизить в два раза.

«То, что касается получения вторсырья - мы в начале пути. Это вопрос еще и менталитета. Менталитета населения, менталитета бизнеса. Привыкать к тому, что раздельный сбор мусора», - поделился своим мнением президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В экоцентре на окраине Москвы каждый день с огромными пакетами приходит более тысячи человек. Здесь не принято говорить «мусор». Только «отходы» или «вторсырье». В этом месте сортируют технику, одежду, бумагу, бутылки, пластиковые и металлические баночки. Потом отправляют на переработку. В результате получаются, например, заборчики для дачи, созданные из измельченных полиэтиленовых пакетов, а также сумки из старых джинсов, стаканы из стеклянных бутылок, шариковые ручки из крышек т кошачьего корма и многое другое.

В Ивановской области из обрезков ткани, ветоши и старой одежды научились делать нитки. Прядильная фабрика, работающая на вторсырье, пока первая в стране.

А в лаборатории Новосибирска личинок восковой моли используют для переработки пластика. В природе это насекомое - вредитель, а здесь оно пожирает пластик вместе с кукурузной кашей с медом и воском. При этом пластик полностью расщепляется, а не откладывается.

«В ней пластик не откладывается. У нее происходит полное расщепление. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы выделить фермент из моли, чтобы просто распылять его на пластик, и насекомые не потребуются для переработки пластика», - объяснила лаборант лаборатории биоинженерии Полина Дубовская.

Способ бюджетный и экологичный, и он лучше привычного сжигания, когда в процессе горения выделяются вредные газы и токсины. Разработка поможет решить мусорные проблемы не только в России. Это может стать спасением для стран, в которых ни экономика, ни политические элиты пока не готовы всерьез заниматься высокотехнологичной переработкой.

Ранее ученые назвали страну-лидера по пластиковым отходам. Из 52 миллионнов тонн пластика, ежегодно выбрасываемых в мире, 9,3 миллиона тонн приходятся на Индию. Второе и третье место в антирейтинге заняли соответственно Нигерия и Индонезия.