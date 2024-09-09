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Ученые назвали страну-лидера по пластиковым отходам

Из порядка 52 миллионов тонн пластика, ежегодно выбрасываемых в мире, Индия с 9,3 миллиона тонн отходов стала лидером антирейтинга.
Дарина Криц 2024-09-09 01:40:40
© Фото: © Digitalpress via www.imago-image www.imago-images.de Global Look Press

Британские ученые выяснили, какая страна на планете более всего загрязнена пластиковым мусором. Первое место прочно удерживает Индия с ее ежегодными 9,3 миллиона тонн отходов.

Кроме этого, ученые Университета Лидса выявили еще два государства, замыкающие тройку лидеров по пластиковым отходам. Ими стали Нигерия и Индонезия.

«По данным специалистов, каждый год мимо системы обработки отходов проходит около 52 миллионов тонн пластика. Больше всего изделий из этого материала выбрасывают жители Индии - это 9,3 миллиона тонн в год», - сообщил «360» со ссылкой на опубликованное в журнале Nature исследование.

Уточняется, что для изучения проблемы исследователи воспользовались помощью искусственного интеллекта. Создав наиболее подробную модель распространения полимерных отходов в мире, они столкнулись с небольшой сложностью - необходимостью измерить уровень выбросов пластика из материальных систем и видов деятельности (мусоровозы, мусорные баки или брошенный на улице мусор).

Во время пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году сообщалось о выброшенных в мировой океан полутора миллиарда медицинских масок. Уточнялось, что из 52 миллиардов произведенных в том году 1,5 миллиарда изделий оказались в водах по всей планете. Такие маски изготавливаются из тонких волокон полипропилена, который разлагается 450 лет.

#в стране и мире #Индия #пластик #отходы #антирейтинг #пластиковый мусор
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