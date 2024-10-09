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Украинец заявил, что дрон ВСУ пытался атаковать своих при сдаче в плен

По словам пленного, на Украине мобилизуют малоимущих людей, состоятельных мужчин на дорогих автомобилях сотрудники ТЦК не останавливают. Как считает Александр Лавренчук, в его стране происходит истребление бедного населения.
2024-10-09 13:36:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВСУ атаковали своих сослуживцев, когда те решили сдаться российским солдатам, рассказал взятый в плен украинец Александр Лавренчук. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Мне обидно, что по нам работал наш FPV-дрон, они видели, что мы в плену. То есть, я так понимаю, задача была не спасти нас, а уничтожить. Вот это для меня немного перелом», - сказал он.

Лавренчук попал в ряды ВСУ, получив повестку на проходной завода. По словам пленного, на Украине мобилизуют людей с небольшим достатком, без связей и защиты. Сотрудники ТЦК (украинский аналог военкомата) на улицах не останавливают мужчин, которые передвигаются на дорогих автомобилях. К малоимущим же относятся как к расходному материалу, который не жалко потерять в зоне боевых действий.

«ТЦК, они не останавливают BMW марки, Mercedes, они обычных людей, обычных трудяг забирают. Ну, людей, за которыми нет защиты, вот и все. То есть бедное население истребляют», - констатировал он.

На передовой Александру поставили задачу зайти в лесополосу и осмотреть местность, чтобы прибывшие подкрепления могли окопаться. Однако украинцев сразу обнаружил российский беспилотник, после чего бойцы ВС РФ открыли огонь из минометов по ВСУшникам.

«Нас отрезали из начала лесополосы, мы прошли в конец, ну а там нас уже ждали. Я увидел просто много российских солдат», - сказал пленный.

Солдаты ВСУ поняли, что противостоять бойцам ВС РФ не в состоянии, и приняли правильное решение - сложили оружие и сдались в плен.

Другой пленный ранее рассказал, что в ряды ВСУ забирают даже инвалидов без рук и ног. На Украине проходит массовая мобилизация, людям вручают повестки на улице.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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