Взятый в плен украинец Юрий Марсюк рассказал, что в ряды ВСУ забирают инвалидов без рук и ног. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Юрию вручили повестку на улице, когда он шел в магазин. Пригрозили штрафом, однако в военкомат Марсюк не явился. После того как к украинцу пришли домой, отвертеться от службы не удалось.

Медкомиссия проводится формально. В связи с неукомплектованностью и колоссальной нехваткой живой силы отдельные соединения формируют фактически из инвалидов. Призывников с ограниченными возможностями здоровья распределяют в 30-ю и 31-ю бригады ВСУ.

Марсюк рассказал о пренебрежительном отношении командования к личному составу. Как утверждает пленный, командиры совсем не берегут своих солдат. Украинец призвал соотечественников избегать службы в рядах ВСУ и участия в боевых действиях.

Ранее другой пленный констатировал, что украинская сторона не в состоянии противостоять Вооруженным силам России. ВСУ попусту теряют людей. Как заявил пленный, единственный допустимый вариант - пойти на мирное соглашение с Россией любой ценой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.