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Депутат Рады назвал причины дезертирства из ВСУ

По словам Сергея Евтушка, офицеры ВСУ вымогают у подчиненных деньги за малейшие провинности.
Алексей Курильченко 2024-10-09 12:42:18
© Фото: Markiian Lyseiko ZUMAPRESS Globallookpress

Украинские боевики дезертируют из частей из-за неуставных отношений и вымогательств, которыми промышляют офицеры. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок.

«Мы говорим сейчас про самовольно оставивших части. Их же тоже много не по причине того, что эмоционально немного испугались. Их много, даже большой процент потому, что командиры позволяют себе неуставные отношения с подчиненными, потому что за небольшие нарушения вымогают деньги», - заявил депутат в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Также депутат рассказал, что военкоматы Украины, стремясь увеличить показатели призыва, забирают людей «прямо с улицы». Из-за этого в ВСУ поступают немотивированные и неопытные новобранцы.

Ранее в ряды ВСУ из-за огромных потерь разрешили принимать дезертиров, решивших вернуться после побега. Несмотря на это, командиры неоднозначно относятся к таким «вернувшимся».

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Верховная рада #дезертиры
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