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Бойцы ВС РФ отточили навыки на полигоне под руководством Героев России

Российское оборонное ведомство рассказало о подготовке военнослужащих группировки войск «Центр».
2024-10-09 12:02:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» готовятся к боевым задачам под руководством Героев России. Видеозапись подготовки бойцов на полигоне в тыловом районе спецоперации показало Министерство обороны РФ.

В штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России - командир батальона майор Михаил Петелин с позывным Саха и командир роты этого же батальона майор Егор Захаров с позывным Поэт.

Тренировки проходят интенсивно под руководством опытных инструкторов. В результате отработки упражнений до автоматизма оттачиваются практические навыки. Учитывается опыт, полученный в зоне специальной военной операции. Военнослужащие в ходе занятий осваивают новые приемы и методы ведения боя.

При обучении командиры уделяют особое внимание применению специальных команд без голоса. Этот навык повышает фактор внезапности для успешного выполнения боевых задач.

На полигонах имеются объекты, имитирующие траншеи противника. Военнослужащие отрабатывают навыки владения личным стрелковым оружием, гранатами, умение действовать в тактически сложных моментах современного общевойскового боя.

За время занятий уровень подготовки растет. После прохождения курса военнослужащие отправляются выполнять задачи в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #полигон #МО РФ #СВО
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