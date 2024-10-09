Российский «Бук» прикрыл войска на Южно-Донецком направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» из Забайкалья прикрыл наши войска на Южно-Донецком направлении, сбив воздушные цели. В течение недели военнослужащие уничтожили более 10 дронов ВСУ самолетного типа.

Кадры боевой работы зенитчиков публикует Министерство обороны РФ. На записи показаны наводка ракетного блока и пуск зенитных ракет, а также действия военнослужащих.

Обнаруживать цели на расстоянии 120 километров, в том числе летящие на предельно малых высотах до 10 метров, расчетам ЗРК помогает радиолокационная станция. Самоходная РЛС может работать сразу с двумя пусковыми установками и отслеживать одновременно четыре цели. Станция обнаруживает, сопровождает, выдает целеуказание.

Военнослужащие работают днем и ночью, независимо от погодных условий. «Бук» способен поражать дроны, а также реактивные снаряды, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

«Воздушная обстановка в целом напряженная. Наблюдаю цели типа РСЗО "Град", "Ураган", HIMARS. Работаем по ним, сбиваем», - рассказал оператор РЛС с позывным Тарзан.

Для противника «Бук» - важная цель, поэтому зенитчики тщательно маскируют комплекс и регулярно меняют позиции, чтобы не попасть под удар ВСУ. «Буки» могут работать под прикрытием переносных зенитных комплексов, также в охранении обязательно находятся бойцы с антидроновыми ружьями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.