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Минобороны России получило новую партию самолетов Су-34

Истребители-бомбардировщики прошли комплекс наземных испытаний перед передачей в войска.
2024-10-09 11:25:46
© Фото: Ростех © Видео: Ростех

Вооруженные силы России получили от ОАК очередную партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает Ростех. 

«Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО», - заявил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению противовоздушной обороны неприятеля.

Эти самолеты регулярно наносят удары фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Так, ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 разнес опорный пункт ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #су-34 #поставки #истребители-бомбардировщики
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