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СФ одобрил закон о лишении прав за сокрытие госномера спецустройством

Согласно поправкам, за нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок до полутора лет.
Алексей Курильченко 2024-10-09 10:59:29
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за сокрытие госномера на автомобиле с помощью специальных устройств или скрывающих материалов. Закон подразумевает наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет, а также конфискацию устройств.

Как заявила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, данные поправки помогут в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

«В целях обеспечения эффективности правового регулирования в этой сфере, а также в связи с высокой общественной значимостью предлагаемых изменений совместно с коллегами-сенаторами и представителями профильных ведомств планируем вести мониторинг их реализации», - заявила Рукавишникова агентству РИА Новости.

В настоящий момент наказанием за сокрытие или видоизменение номеров является лишение прав на один-три месяца или штраф в размере 5 000 рублей. За установку подложных номеров грозит штраф в 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами - лишение прав до полугода до года. Также за езду с грязными номерами водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Напомним, в январе этого года реклама и объявления о продаже девайсов для маскировки номеров были признаны незаконными. Ранее всевозможные приспособления можно было легко найти в Сети, теперь доступ к ним заблокирован.

#Автомобили #Совет Федерации #лишение прав #госномер
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