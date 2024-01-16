Автоэксперт Шухман рассказал, как камеры ловят номера-невидимки на дорогах

Автомобильные номера-невидимки вне закона давно, но теперь нарушителями могут стать не только недобросовестные водители, но и продавцы средств маскировки.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о признании рекламы и объявлений о продаже всевозможных девайсов для сокрытия номеров незаконными. Особенный размах схема ухода от штрафов приобрела в столице, где видеокамерами дорожная сеть покрыта практически полностью.

«За 2023 год сотрудники столичной автоинспекции составили более 12 тысяч административных материалов, в которые входят различные приспособления позволяющие скрыть государственный номер. Либо номера нечитаемые на транспортных средствах», - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москва Владимир Васенин.

И если в случае нечитаемых грязных номеров отделаться можно штрафом в 500 рублей, то за умышленное сокрытие или искажение госномера санкции куда более существенные - 5000 рублей, кроме того, водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Но готовых рискнуть и избежать прочих штрафов все еще немало. Такие водители попадают не только в объективы систем видеофиксации, но и случайных прохожих. Ролики можно найти в соцсетях. Свои штрихи к портрету добавили автоэксперты.

«Попытка получить анонимность на дороге всегда связана с деструктивным поведением, то есть это опасное вождение, явное нарушение ПДД, обгоны через сплошную, парковка в неположенных местах», - отметил автоэксперт Егор Васильев.

От старых и кустарных способов - снега, грязи, салфеток до технически почти совершенных. На просторах интернета можно найти все: от грязи в баллончике и специальных пленок до более сложных и громоздких конструкций, среди которых рамки с уклоном, шторки и даже номера-перевертыши.

Некоторые продавцы ссылаются на борьбу с вандализмом, другие и вовсе без купюр раскрывают цель товара. Не отстают от новаторов и специалисты центра организации дорожного движения - повышают чувствительность камер. Рамки с уклоном и пленки им не страшны, а вот с другими механическими устройствами борются в офлайне.

«Либо подложка номера какая-то нестандартная толстая, а не простая пластиковая рамка. Сейчас используется система "поток", которая видит, что машина проходит по определенному маршруту и ее номер либо отсутствует в базе, либо еще какие-то отличия, которые позволяют установить, что, скорее всего, камера видит неоригинальные номера», - указал участник разработки ГОСТов комплексов фото-видеофиксации Григорий Шухман.

Ранее найти всевозможные приспособления можно было легко найти в сети. С тех пор, как информация попала в раздел запрещенной, интернет-полки заметно опустели, но найти объявления все еще можно. Доступ к ним заблокируют после жалоб пользователей в Роскомнадзор или по требованию самого ведомства. Впрочем, эксперты сомневаются, что текущая формулировка документа грозит реальным выводом товаров с рынка.

«Нынешнее судебное решение, конечно, ничего не изменит ничего не исправит, потому что на один заблокированный прокуратурой сайт найдется 10 новых открытых сайтов, продажа этих устройств не криминализирована, соответственно, в данном случае суд запретит распространение информации и только. Необходимо добавить подобные устройства в список специализированной скрывающей записывающей информации, которая запрещена к распространению на территории Российской Федерации», - добавил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Пополнить список таких потенциально опасных для дорожной безопасности устройств могли бы, например, заглушки для фиксатора ремня безопасности. Их легко можно найти в продаже, реклама не запрещена. Не смотря на то, что сами девайсы «рамки - шторки» пока в поле закона, противоправным считается их использование, даже пассивное.

«Хотелось бы уточнить, для некоторых ушлых водителей, которые эти приборы для себя устанавливают, что в соответствии с разъяснениями Верховного суда, ответственность наступает, даже если водитель не использовал данное устройство, а оно просто установлено на автомобиле и было обнаружено инспектором в момент остановки автомобиля», - подчеркнул автоюрист Станислав Легойко.

Маркетплейсам и крупным онлайн-площадкам в ближайшее время предстоит масштабное и тщательное модерирование товаров. Согласно документу, решение суда станет основанием для внесения объявления о продаже в перечень с информацией, запрещенной к распространению на территории России.