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Участникам СВО вручили госнаграды в госпитале имени Мандрыка

Также 21 выпускник получил удостоверение о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».
2024-10-03 14:32:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В военном госпитале Мандрыка участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, вручили государственные и ведомственные награды.

Воинские звания присвоены 19 военнослужащим. Отличившимся военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», а также медали «Участнику специальной военной операции».

Также 21 выпускник получил удостоверение о повышении квалификации. Их вручил начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников.

Новые специальности позволят военнослужащим продолжить службу в организациях Минобороны. Переподготовка в образовательных центрах - одно из направлений масштабной программы, направленной на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #госпиталь #СВО
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