Участникам СВО вручили госнаграды в госпитале имени Мандрыка

В военном госпитале Мандрыка участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию, вручили государственные и ведомственные награды.

Воинские звания присвоены 19 военнослужащим. Отличившимся военнослужащим вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», а также медали «Участнику специальной военной операции».

Также 21 выпускник получил удостоверение о повышении квалификации. Их вручил начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников.

Новые специальности позволят военнослужащим продолжить службу в организациях Минобороны. Переподготовка в образовательных центрах - одно из направлений масштабной программы, направленной на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.