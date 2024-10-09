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Момент нападения мигранта на девочку в Москве попал на видео

На кадрах мужчина хватает ребенка и оттаскивает его подальше от камер.
Алексей Курильченко 2024-10-09 10:02:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Момент нападения дворника на 11-летнюю девочку в столичном парке «Царицино» попал на видео. Инцидент произошел, когда ребенок гулял с собакой.

На кадрах к девочке со стороны детской площадки подходит мужчина, после чего хватает ребенка и долго держит в объятиях. Затем он начинает оттаскивать девочку в сторону площадки.

Как рассказала пострадавшая, незнакомец увел ее с площадки, разбрасываясь угрозами. После этого совершил насильственные действия сексуального характера в лесопарковой зоне.

Полиция уже задержала 27-летнего подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело. Правоохранители сейчас устанавливают возможную причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

#Москва #нападение #наш эксклюзив #дворник #царицино
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