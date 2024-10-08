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Дворник-мигрант напал на 11-летнюю девочку в московском Царицино

Дворник-мигрант напал на 11-летнюю девочку в парке Царицино, после чего увел ее в лесопарковую зону, где совершил насильственные действия сексуального характера.
Игнат Далакян 2024-10-08 23:02:19
© Фото: ГУ МВД по г. Москве © Видео: ГУ МВД по г. Москве

В Москве дворник-мигрант напал на 11-летнюю девочку, которая гуляла с собакой. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу Москве.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел в парке Царицино. Супружеская пара обратилась в полицию после того, как их дочь вышла на прогулку и не вернулась домой. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно приняли меры для поиска ребенка, однако через некоторое время девочка сама вернулась домой.

По ее словам, незнакомец увел ее с площадки, разбрасываясь угрозами. После этого совершил насильственные действия сексуального характера в лесопарковой зоне.

Полиция задержала по приметам подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Сейчас возбуждено уголовное дело по частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Правоохранители сейчас устанавливают возможную причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

#в стране и мире #девочка #нападение #дворник #Мигрант
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