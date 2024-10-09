Подлодка ТОФ «Магадан» вернулась во Владивосток после учений «Океан»

Моряки в честь Дня командира надводного, подводного и воздушного корабля устроили торжественное собрание в Доме офицеров Тихоокеанского флота. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил их за успешное выполнение задач на учениях «Океан-2024».

«Самый лучший доклад командира после его прихода с выполнения боевой задачи - это то, что все задачи выполнены, личный состав в строю, а после пополнения запасов корабль готов к выходу в море. Короткий доклад, но что за ним кроется? За ним кроются нервы командира, самоотверженный труд экипажа, месяцы подготовки», - считает Лиина.

В учениях принимали участие боевые корабли всех флотов, самый крупный из которых - Тихоокеанский. Такие масштабные учебные мероприятия флот проводил впервые.

После учений во Владивосток только-только вернулась подводная лодка «Магадан». Ее экипаж провел в боевом походе 40 дней. Как рассказал командир подлодки Евгений Сциборовский, отмечать праздники на боевом посту для моряков обычное дело.

«Готовили торт, поздравляли именинников. У нас офицер отпраздновал на боевой службе 42 года», - поделился он.

Ранее сообщалось, что ВМФ России празднует День командира корабля. Выбор даты - 8 октября - обусловлен тем, что в этот день произошло Наваринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов».