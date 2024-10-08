ВМФ России отмечает День командира корабля

На Военно-морском флоте празднуют День командира надводного, подводного и воздушного корабля. В свой профессиональный праздник командиры подтверждают высочайший уровень боевой подготовки.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил подчиненных и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач. Он напомнил о важнейшей роли командира, который несет личную ответственность за все, что происходит на вверенном ему корабле. Об этом красноречиво говорит и Корабельный устав.

«На 26 страниц обязанностей. Что должен и что обязан командир. Командир - это особый человек на флоте. Даже фильм такой был, "Первый после Бога". Про командира подводной лодки времен Великой Отечественной войны, прототипом которого стал Герой Советского Союза, капитан 3-го ранга Маринеско Александр Иванович. Вот кто командир для своего подчиненного личного состава», - сказал Лиина.

Российский ВМФ сегодня демонстрирует Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. От решительности, собранности командиров, умения за секунды оценивать обстановку и принимать верные решения зависят и жизни экипажей, и успешное выполнение боевых задач. Об этом чувстве запредельной ответственности «Звезде» рассказал командир флагмана Тихоокеанского флота, гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

«Командир должен быть честным перед собой и перед экипажем. Всегда помнить, что за его спиной стоят люди. Быть примером во всем, всегда и везде для подчиненных. Начиная от простого движения по верхней палубе перед экипажем на построении и заканчивая действиями в бою», - сказал он.

День командира корабля 8 октября начали отмечать в 2007 году. Эта дата приурочена к блестящей победе русского флота над турками в Наваринском сражении у берегов Греции в 1827 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.