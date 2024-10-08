МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМФ России отмечает День командира корабля

Основанием для выбора даты праздника послужило Наваринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов».
2024-10-08 16:05:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Военно-морском флоте празднуют День командира надводного, подводного и воздушного корабля. В свой профессиональный праздник командиры подтверждают высочайший уровень боевой подготовки.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил подчиненных и поблагодарил их за образцовое выполнение поставленных задач. Он напомнил о важнейшей роли командира, который несет личную ответственность за все, что происходит на вверенном ему корабле. Об этом красноречиво говорит и Корабельный устав.

«На 26 страниц обязанностей. Что должен и что обязан командир. Командир - это особый человек на флоте. Даже фильм такой был, "Первый после Бога". Про командира подводной лодки времен Великой Отечественной войны, прототипом которого стал Герой Советского Союза, капитан 3-го ранга Маринеско Александр Иванович. Вот кто командир для своего подчиненного личного состава», - сказал Лиина.

Российский ВМФ сегодня демонстрирует Андреевский флаг во всех районах Мирового океана. От решительности, собранности командиров, умения за секунды оценивать обстановку и принимать верные решения зависят и жизни экипажей, и успешное выполнение боевых задач. Об этом чувстве запредельной ответственности «Звезде» рассказал командир флагмана Тихоокеанского флота, гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

«Командир должен быть честным перед собой и перед экипажем. Всегда помнить, что за его спиной стоят люди. Быть примером во всем, всегда и везде для подчиненных. Начиная от простого движения по верхней палубе перед экипажем на построении и заканчивая действиями в бою», - сказал он.

День командира корабля 8 октября начали отмечать в 2007 году. Эта дата приурочена к блестящей победе русского флота над турками в Наваринском сражении у берегов Греции в 1827 году.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #день командира
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 