Пенсия вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году

В России средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится до 24,1 тыс. рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Соцфонда на трехлетку.

Отмечается, что выплаты увеличатся на 7,5%. Рост пенсий связан с инфляцией. Кроме того, на повышение выплат также повлияло возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам.

Соцфонд с учетом пропущенных прибавок сделает перерасчет автоматически. Его проводят ежегодно в августе. И по его результатам определяются выплаты, которые зависят от уровня заработка гражданина за прошлые 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. Законопроект внесут на рассмотрение до конца года.