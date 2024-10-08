МИД РФ: обновление ядерной доктрины должно развеять иллюзии противников

Россия полностью обновила ядерную доктрину для того, чтобы развеять у противников иллюзии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, оппоненты Москвы должны понимать, что Российская Федерация готова обеспечить свою безопасность всеми имеющимися средствами.

«Мы учитываем всю совокупность факторов, влияющих на стратегическую стабильность, нашу безопасность и обороноспособность. С этой целью обновляем Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», - приводит его слова агентство.

Грушко также подчеркнул, что НАТО стремится повысить роль ядерного оружия в своей стратегии. Он напомнил, что экс-генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял о модернизации ядерного оружия, в том числе американских авиабомб, размещенных в странах Европы.

Ранее политолог Елисеева в беседе со «Звездой» заявила, что особенность изменения доктрины заключается в том, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие, даже если страна-агрессор, у которой нет ЯО, поддерживается другой страной, обладающей таким вооружением.