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Артиллеристы рассказали, как помогали штурму Угледара

В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили также ряд единиц техники НАТО.
Павел Кольцов 2024-10-08 07:32:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы рассказали, как они оказывали поддержку нашим бойцам в ходе освобождения Угледара от украинских боевиков.

Земля сотрясается от выстрела, но самого орудия не видно даже с расстояния в несколько метров, тем более с беспилотника. Орудие находится ниже уровня земли. Оно хорошо замаскировано, плюс вокруг построены бревенчатые укрепления.

Пушка Д-74 - орудие не новое, но с задачами и различными целями справляется. Воздушная разведка дает координаты целей, а с камеры объективного контроля можно увидеть поражение укрывающихся в лесопосадках боевиков.

«Орудие хорошее в наводке, пристрелке - вообще нормально, проблем нету. На дальность 25 км бьет осколочно-фугасными. Делаем пристрелочных три, наверное, остальными бьем по цели», - рассказал старший наводчик с позывным Зема.

Во время освобождения Угледара артиллеристы из Забайкалья огнем поддержали наши штурмовые подразделения.

«Было много зафиксировано попаданий по бронетехнике. Подбили БМП, живую силу в укрытиях, сорвали много ротаций на переднем крае», - рассказал командир орудия с позывным Седой.

Подразделения «Восточной» группировки развивают успех и продвигаются все дальше практически по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки, помимо боевой американской бронемашины HMMWV, двух гаубиц FH-70 производства Великобритании, в зоне ее ответственности от огня артиллеристов не ушла и САУ Caesar.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #наш эксклюзив #угледар #группировка войск «Восток»
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