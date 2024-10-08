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Бойцы показали, как подбили вражеский танк при освобождении Желанного

Недавно российские военнослужащие освободили населенные пункты Желанное Первое и Желанное Второе в ДНР. Они рассказали о своем боевом опыте.
Мария Герман 2024-10-08 06:20:30
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие показали освобождение населенных пунктов Желанное Первое и Желанное Второе в ДНР, а также рассказали, как плавно выдавливали оттуда украинских боевиков. Противник пытался держать оборону, но подразделения Южной группировки войск оказались сильнее.

«Мы сразу начинали наносить огневое поражение. Вот по их поведению в этот момент было понятно, что они абсолютно неподготовленные и даже, наверное, не понимали, куда их бросили. И они начинали суетиться, просто не понимая даже куда им спрятаться. То есть  скорее всего они даже не понимали, где их же люди находятся», - рассказал военнослужащий 110-й бригады с позывным Кроль.

На опубликованных кадрах зафиксировано попадание системы ТОС «Солнцепек» в опорник ВСУ на Северском направлении. Там же артиллерийским снарядом уничтожили танк.

«Наступление было рано утром, примерно в пять часов утра. Мы выдвинулись к населенному пункту. Основная проблема была в том, что противник использовал огневые точки пулеметные.  Но благодаря нашим FPV-дронам типа камикадзе, а также разведывательным дронам "Мавика" мы успешно их обнаружили и уничтожили», - поделился инструктор 6-й бригады с позывным Студент.

Ранее сообщалось, что наши военнослужащие освободили населенный пункт Гродовка в ДНР. Его удалось взять под контроль российских войск благодаря действиям группировки «Центр».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#освобождение #ВСУ #наш эксклюзив #Желанное
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