Мотострелки показали работу зенитных установок, поставленных на МТЛБ

Расчеты зенитных установок мотострелкового соединения группировки войск «Днепр» с начала года поразили более 300 БПЛА ВСУ в Запорожской области. Они показали свою боевую работу.

Бойцы установили спаренные 23-мм зенитные установки на многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ. С их помощью они уничтожили воздушные цели.

Спаренная зенитная установка на МТЛБ позволяет мобильно подавлять позиции противника плотным огнем, в то время как мотострелки продвигаются вперед. Установка Зу-23 способна делать около 2000 выстрелов в минуту, что позволяет эффективно уничтожать пехоту, авиацию и легкобронированную технику противника.

Ранее экипаж Ми-28НМ показал свою боевую работу. Военнослужащие армейской авиации нанесли удар авиационными ракетами по боевикам ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.