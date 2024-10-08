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Мотострелки показали работу зенитных установок, поставленных на МТЛБ

Зенитная установка Зу-23 может делать около 2000 выстрелов в минуту, что позволяет эффективно уничтожать пехоту и технику противника.
2024-10-08 05:41:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных установок мотострелкового соединения группировки войск «Днепр»   с начала года поразили более 300 БПЛА ВСУ в Запорожской области. Они показали свою боевую работу.

Бойцы установили спаренные 23-мм зенитные установки на многоцелевые бронированные тягачи МТЛБ. С их помощью они уничтожили воздушные цели.

Спаренная зенитная установка на МТЛБ позволяет мобильно подавлять позиции противника плотным огнем, в то время как мотострелки продвигаются вперед. Установка Зу-23 способна делать около 2000 выстрелов в минуту, что позволяет эффективно уничтожать пехоту, авиацию и легкобронированную технику противника.

Ранее экипаж Ми-28НМ показал свою боевую работу. Военнослужащие армейской авиации нанесли удар авиационными ракетами по боевикам ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#мотострелки #ВСУ #запорожская область #мт-лб #зенитные установки
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