Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинских боевиков в Курской области

Армейская авиация продолжает громить врага. Минобороны России сообщает об успешном ударе в приграничном районе Курской области. Его нанес экипаж вертолета Ми-28НМ.
Целью стало скопление живой силы и бронетехники противника. В российском оборонном ведомстве сообщили, что как боевики, так и техника были уничтожены.
Уточняется, что цель была разведана заранее, а в ходе удара использовались авиационные ракеты.
Применив вооружение, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
Ранее летчики «Аллигаторов» показали, как уничтожают ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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