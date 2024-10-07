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Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинских боевиков в Курской области

Удар нанесли авиационными ракетами, целями стал личный состав противника и бронетехника.
2024-10-07 16:46:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация продолжает громить врага. Минобороны России сообщает об успешном ударе в приграничном районе Курской области. Его нанес экипаж вертолета Ми-28НМ. 

Целью стало скопление живой силы и бронетехники противника. В российском оборонном ведомстве сообщили, что как боевики, так и техника были уничтожены. 

Уточняется, что цель была разведана заранее, а в ходе удара использовались авиационные ракеты. 

Применив вооружение, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. 

Ранее летчики «Аллигаторов» показали, как уничтожают ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область
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