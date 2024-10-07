Экипаж Ми-28НМ уничтожил украинских боевиков в Курской области

Армейская авиация продолжает громить врага. Минобороны России сообщает об успешном ударе в приграничном районе Курской области. Его нанес экипаж вертолета Ми-28НМ.

Целью стало скопление живой силы и бронетехники противника. В российском оборонном ведомстве сообщили, что как боевики, так и техника были уничтожены.

Уточняется, что цель была разведана заранее, а в ходе удара использовались авиационные ракеты.

Применив вооружение, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее летчики «Аллигаторов» показали, как уничтожают ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.