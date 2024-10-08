При обрушении породы на шахте в Якутии погиб горняк

В Якутии произошло обрушение породы на шахте, что привело к гибели одного человека. Речь идет об угольной шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе республики.

По информации МЧС РФ, инцидент произошел в очистном забое. В то время там находились четыре горняка, троим удалось выбраться самостоятельно.

«На аварийном участке находились четыре человека: три - эвакуировались сами, еще один - оказался под завалом», - уточнила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС извлекли тело погибшего горнорабочего из-под завалов.

В 2022 году землетрясение привело к обрушению якутской шахты «Восточная Денисовская». Тогда никто не пострадал, но были спасены 72 человека. Также говорилось о планах восстановить работоспособность шахты.