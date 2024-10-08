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При обрушении породы на шахте в Якутии погиб горняк

Горнорабочий погиб под завалами на якутской шахте «Восточная Денисовская», еще троим удалось эвакуироваться.
Дарина Криц 2024-10-08 04:44:50
© Фото: МЧС России

В Якутии произошло обрушение породы на шахте, что привело к гибели одного человека. Речь идет об угольной шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе республики.

По информации МЧС РФ, инцидент произошел в очистном забое. В то время там находились четыре горняка, троим удалось выбраться самостоятельно.

«На аварийном участке находились четыре человека: три - эвакуировались сами, еще один - оказался под завалом», - уточнила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС извлекли тело погибшего горнорабочего из-под завалов.

В 2022 году землетрясение привело к обрушению якутской шахты «Восточная Денисовская». Тогда никто не пострадал, но были спасены 72 человека. Также говорилось о планах восстановить работоспособность шахты.

#в стране и мире #МЧС РФ #республика саха (якутия) #якутия #Шахта #горняки #Обрушение пород
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