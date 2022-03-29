Шахта обрушилась из-за сильного землетрясения в Якутии

Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека, заявили в ведомстве.

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Шахта в Якутии обрушилась в результате землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В районе шахты Денисовская Нерюнгринского района произошло землетрясение, магнитудой 3,5. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека», - сказано в сообщении.

В эвакуационных работах было задействовано 2 отделения военизированной горно-спасательной части в составе из 14 человек. В планах восстановить работоспособность шахты.

Ранее сообщалось, что на шахте в Нерюнгринском районе Якутии пострадали три человека после того, как произошло обрушение горной породы.