МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовикам доставили еду на передовую с помощью FPV-дронов

Военнослужащие группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО успешно применяют различные БПЛА для выполнения боевые задач.
2024-10-07 11:40:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотников использовали FPV-дроны для доставки еды штурмовикам. Минобороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки войск «Запад» отправляют посылку с продовольствием тем, кто сражается на передовой.

Машинам снабжения к бойцам пока не доехать - слишком опасно, поэтому на помощь приходят дроны. Вес груза составляет 2,5 килограмма. Время в пути при скорости 70 километров в час не больше трех минут. Операторы используют как дневные FPV-дроны, так со встроенным тепловизором. Каждый из них в день совершает несколько вылетов.

Ведомство показало, как происходит сборка коптеров. В мастерских инженеры собирают дроны. Также демонстрируется запуск дронов и полет. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет БПЛА с помощью пульта.

Военнослужащие используют беспилотники не только для доставки грузов штурмовикам. С помощью дронов можно вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь технику. В наличии у бойцов ударные «птички», то есть камикадзе, и дроны с системой сбрасывания, многоразовые.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 