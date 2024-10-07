Штурмовикам доставили еду на передовую с помощью FPV-дронов

Российские операторы беспилотников использовали FPV-дроны для доставки еды штурмовикам. Минобороны России показало кадры, на которых военнослужащие группировки войск «Запад» отправляют посылку с продовольствием тем, кто сражается на передовой.

Машинам снабжения к бойцам пока не доехать - слишком опасно, поэтому на помощь приходят дроны. Вес груза составляет 2,5 килограмма. Время в пути при скорости 70 километров в час не больше трех минут. Операторы используют как дневные FPV-дроны, так со встроенным тепловизором. Каждый из них в день совершает несколько вылетов.

Ведомство показало, как происходит сборка коптеров. В мастерских инженеры собирают дроны. Также демонстрируется запуск дронов и полет. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет БПЛА с помощью пульта.

Военнослужащие используют беспилотники не только для доставки грузов штурмовикам. С помощью дронов можно вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь технику. В наличии у бойцов ударные «птички», то есть камикадзе, и дроны с системой сбрасывания, многоразовые.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.