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Житель Суджи рассказал о расстреле мирных жителей ВСУ в курском приграничье

По словам очевидца, среди боевиков было огромное число польских наемников.
2024-10-07 08:34:55
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Украинские боевики расстреливали мирных жителей и занимались мародерством в курском приграничье. О зверствах военных ВСУ рассказал один из местных жителей.

По словам Сергея, среди украинских военных было огромное число польских наемников. Они издевательски относились ко всем жителям региона.

«Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "Сидеть!". Они вырвали ящик и разбросали содержимое по комнате», - вспоминает Сергей.

От дальнейших издевательств Сергея спасло то, что в этот момент ВСУшников вызвали по рации.

Позже он услышал женские крики и автоматную очередь, после этого наступила тишина. Очевидец спрятался в своем подвале, и оттуда он услышал, как боевики вернулись в его дом и устроили погром в поисках ценностей.

«Когда мы вылезли из подвала, то увидели, что шкафы все валяются, ящики, посуда на кухне разбита...» - рассказал мужчина.

Ранее жители освобожденного Угледара рассказали о том, как отступавшие из города боевики занимались мародерством и стреляли по домам, где прятались мирные жители.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Курская область #ВСУ #преступления ВСУ #Суджа #расстрел мирных жителей
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