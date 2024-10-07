Житель Суджи рассказал о расстреле мирных жителей ВСУ в курском приграничье

Украинские боевики расстреливали мирных жителей и занимались мародерством в курском приграничье. О зверствах военных ВСУ рассказал один из местных жителей.
По словам Сергея, среди украинских военных было огромное число польских наемников. Они издевательски относились ко всем жителям региона.
«Когда я потянулся к ящику с документами, один ударил меня прикладом по затылку, а второй в ногу, скомандовали "Сидеть!". Они вырвали ящик и разбросали содержимое по комнате», - вспоминает Сергей.
От дальнейших издевательств Сергея спасло то, что в этот момент ВСУшников вызвали по рации.
Позже он услышал женские крики и автоматную очередь, после этого наступила тишина. Очевидец спрятался в своем подвале, и оттуда он услышал, как боевики вернулись в его дом и устроили погром в поисках ценностей.
«Когда мы вылезли из подвала, то увидели, что шкафы все валяются, ящики, посуда на кухне разбита...» - рассказал мужчина.
Ранее жители освобожденного Угледара рассказали о том, как отступавшие из города боевики занимались мародерством и стреляли по домам, где прятались мирные жители.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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