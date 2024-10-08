Ким Чен Ын заявил, что намерен укреплять сотрудничество с Россией

Корейская Народно-Демократическая Республика продолжит укрепление сотрудничества с Российской Федерацией. В этом заверил лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравив президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст его поздравительной телеграммы приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Встречи и товарищеские узы между нами, которые будут и впредь продолжаться, будут вносить активный вклад в дальнейшее упрочение вечных фундаментов корейско-российской дружбы и отношений стратегического сотрудничества», - заявил северокорейский лидер.

Согласно его утверждению, отношения обеих стран «встали на новые рельсы» всестороннего развития и в защиту мира в регионе и на всей планете, и международной справедливости.

Практически месяцем ранее российский лидер поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР. В своем послании он также выразил уверенность, что отношения с Северной Кореей будут только укрепляться, что отвечает интересам народов обеих стран.