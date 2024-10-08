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Белоусов провел переговоры с премьер-министром Буркина-Фасо

Стороны обсудили актуальные направления взаимодействия двух стран.
2024-10-08 22:15:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил актуальные направления взаимодействия двух стран с премьер-министром Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой. Об этом сообщило российское военное ведомство.

Глава Минобороны России отметил дружественный характер отношений и сложившихся форм сотрудничества между Россией и Буркина-Фасо.

«Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику», - сказал министр обороны России.

Андрей Белоусов также назвал встречу очередным шагом в развитии дружеских связей двух стран.

В свою очередь, Апполинер Кьелем де Тамбела отметил, что «искренне рад тем отношениям, которые сегодня между нашими странами выстраиваются».

Делегация Буркина-Фасо сейчас находится в Российской Федерации по случаю проведения форума «Экономические дни Буркина-Фасо».

Ранее глава оборонного ведомства России Андрей Белоусов провел переговоры с главами делегаций стран Центральной Африки. На встречу пришли министр обороны Буркина-Фасо и директор департамента по внешним связям и военному сотрудничеству военного ведомства Нигера.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #переговоры #буркина-фасо #Андрей Белоусов
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