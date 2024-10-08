МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Шесть раз боевики обстреляли Донецкое направление, еще двадцать - Горловское.
Анастасия Бобылева 2024-10-08 01:18:01
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские боевики 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Об этом пишет представительство республики в СЦКК.

«Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Шесть обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать обстрелов - на Горловском направлении», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом противник выпустил 75 боеприпасов. Отмечается, что двое мирных жителей пострадали в результате обстрелов.

За предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР 55 раз. При этом они выпустили 191 боеприпас. Два человека погибли из-за атак боевиков, еще один пострадал.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 