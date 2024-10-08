Боевики ВСУ 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики 26 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Об этом пишет представительство республики в СЦКК.

«Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Шесть обстрелов - на Донецком направлении. Двадцать обстрелов - на Горловском направлении», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом противник выпустил 75 боеприпасов. Отмечается, что двое мирных жителей пострадали в результате обстрелов.

За предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР 55 раз. При этом они выпустили 191 боеприпас. Два человека погибли из-за атак боевиков, еще один пострадал.