МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США на неделе объявят о мерах военной и финансовой поддержки Украине

В Белом доме заявили, что оказание поддержки Украине является приоритетной и включает в себя новые меры по финансовой и военной помощи.
Игнат Далакян 2024-10-08 20:40:36
© Фото: defense.gov

Соединенные Штаты на этой неделе собираются сделать ряд «объявлений» в части оказания финансовой и военной поддержки Украине, несмотря на отмену поездки Джо Байдена в Германию. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

«Мы все еще обсуждаем, как будет складываться наше взаимодействие (на авиабазе - Прим. ред.) Рамштайн», - цитирует РИА Новости Саймонс.

Она добавила, что приверженность США оказанию поддержки Киеву является важнейшей частью этого процесса. При этом она остается неизменной, включая объявление о новых мерах по оказанию Украине военной и финансовой поддержки.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что поддержка Украины со стороны США ослабевает из-за конфликта на Ближнем Востоке. В статье говорилось, что внимание Соединенных Штатов все больше смещается на новый виток эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #Белый дом #военная помощь #поддержка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 