США на неделе объявят о мерах военной и финансовой поддержки Украине

Соединенные Штаты на этой неделе собираются сделать ряд «объявлений» в части оказания финансовой и военной поддержки Украине, несмотря на отмену поездки Джо Байдена в Германию. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

«Мы все еще обсуждаем, как будет складываться наше взаимодействие (на авиабазе - Прим. ред.) Рамштайн», - цитирует РИА Новости Саймонс.

Она добавила, что приверженность США оказанию поддержки Киеву является важнейшей частью этого процесса. При этом она остается неизменной, включая объявление о новых мерах по оказанию Украине военной и финансовой поддержки.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что поддержка Украины со стороны США ослабевает из-за конфликта на Ближнем Востоке. В статье говорилось, что внимание Соединенных Штатов все больше смещается на новый виток эскалации кризиса на Ближнем Востоке.