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Польша и Словакия согласны, что не следует отправлять войска на Украину

По словам Анджея Дуды, отправка войск на Украину означала бы вступление НАТО в конфликт.
Игнат Далакян 2024-07-04 16:13:48
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президенты Польши и Словакии согласны с мнением, что не следует направлять войска на Украину. Об этом сообщил польский лидер Анджей Дуда по итогам встречи со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

«Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину», - цитирует РИА Новости Дуду.

Также президент Польши отметил, что это очень серьезный вопрос, поскольку означало бы вхождение страны Североатлантического альянса в войну.

Помимо этого польский лидер отметил, что его страна направляет Украине военную помощь и проводит обучение украинских солдат. По его словам, Киеву было передано около 350 танков, более сотни БМП, а также САУ и боеприпасы.

«Мы направляем помощь на огромные суммы - миллиарды долларов, но мы не направляем туда солдат», - сказал Дуда.

Ранее в Польше предлагали изъять российские активы, которые насчитывают 300 миллиардов долларов. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что тем самым Западу нужно намеренно усилить конфликт с Российской Федерацией и извлечь из этого выгоду.

#в стране и мире #Украина #Польша #НАТО #конфликт #словакия #отправка войск
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