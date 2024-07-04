Польша и Словакия согласны, что не следует отправлять войска на Украину

Президенты Польши и Словакии согласны с мнением, что не следует направлять войска на Украину. Об этом сообщил польский лидер Анджей Дуда по итогам встречи со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

«Я не вижу больших различий между господином президентом и мною в подходе к этому вопросу. Я тоже не считаю, что Польша должна была бы направлять войска на Украину», - цитирует РИА Новости Дуду.

Также президент Польши отметил, что это очень серьезный вопрос, поскольку означало бы вхождение страны Североатлантического альянса в войну.

Помимо этого польский лидер отметил, что его страна направляет Украине военную помощь и проводит обучение украинских солдат. По его словам, Киеву было передано около 350 танков, более сотни БМП, а также САУ и боеприпасы.

«Мы направляем помощь на огромные суммы - миллиарды долларов, но мы не направляем туда солдат», - сказал Дуда.

Ранее в Польше предлагали изъять российские активы, которые насчитывают 300 миллиардов долларов. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что тем самым Западу нужно намеренно усилить конфликт с Российской Федерацией и извлечь из этого выгоду.