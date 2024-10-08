Эксперт оценил последствия возможного удара Израиля по Ирану

Прилегающий к территории Ирана Ормузский пролив является важнейшей в мире нефтегазовой артерией. Если он будет задет в случае возможных ударов Израиля, то «эффект будет значительным». Такого мнения придерживается заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Главной угрозой для мирового рынка нефти и газа, которая создается в ходе конфликта на Ближнем Востоке, являются возможные удары по Ормузскому проливу», - поделился эксперт своим мнением с радио Sputnik.

По его словам, через него проходит не менее 10% всей нефти и 20% всего сжиженного природного газа.

Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что правительство страны обсуждает, как ответит на атаку Ирана. Он пообещал, что для этого будет выбрано место и способ.

Напомним, что Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. По данным израильской армии, было выпущено около 230 снарядов. При этом в ЦАХАЛ отметили, что большинство из них было перехвачено.