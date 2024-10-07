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Постпред Израиля в ООН рассказал об ответе на атаку Ирана

Постпред Израиля в ООН заявил, что ответ на массированный ракетный обстрел Ирана «обязательно произойдет», но не раскрыл подробностей.
Игнат Далакян 2024-10-07 21:17:06
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Правительство Израиля обсуждает, как ответит на атаку Ирана. Постоянный представитель еврейского государства при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон пообещал, что для этого будет выбрано место и способ.

«Мы обсуждаем это», - цитирует РИА Новости Данона, который дал ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, ответ «обязательно произойдет». Однако постпред Израиля не раскрыл других подробностей.

Напомним, 1 октября Иран во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. В ЦАХАЛ заявили, что было выпущено около 230 снарядов. По данным израильской армии, большая их часть была перехвачена. В свою очередь, в Тегеране заявили, что 90% выпущенных ракет поразили цели.

#в стране и мире #ООН #Израиль #Иран #ЦАХАЛ #массированный ракетный обстрел
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